 

Мнение: Корзина от Лукашенко

23.02.2021, 3:30, Разное
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Гость из Минска, оказывается, подарил Путину корзину с едой.

Почему-то вспомнилась корзина Сечина, подаренная Улюкаеву… И которая стала вещдоком на процессе, по которому экс-министра приговорили  к 8 годам колонии. А корзина по решению Замоскворецкого суда Москвы была уничтожена…

Лукашенко, видимо, не знает, что российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже 3000 рублей. Как не знает и того, что подарки в корзинах – плохая примета. Улюкаев не даст не соврать…

Фотография «корзины Лукашенко» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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