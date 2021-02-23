Мнение: Корзина от Лукашенко
23.02.2021, 3:30,
Разное
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Гость из Минска, оказывается, подарил Путину корзину с едой.
Почему-то вспомнилась корзина Сечина, подаренная Улюкаеву… И которая стала вещдоком на процессе, по которому экс-министра приговорили к 8 годам колонии. А корзина по решению Замоскворецкого суда Москвы была уничтожена…
Лукашенко, видимо, не знает, что российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже 3000 рублей. Как не знает и того, что подарки в корзинах – плохая примета. Улюкаев не даст не соврать…
Фотография «корзины Лукашенко» отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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