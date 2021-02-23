В РФ решили не приостанавливать полеты Boeing 777

23.02.2021, 3:16, Новости дня

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В российских авиакомпаниях нет Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, российские авиационные власти не рассматривают возможность приостановки этой модификации Boeing 777, заявили в Росавиации.

«Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями», – цитирует сообщение РИА «Новости».

В понедельник Boeing посоветовала приостановить полеты лайнеров серии 777 после инцидента в США.

Напомним, глава Федерального управления гражданской авиации США Стив Диксон потребовал немедленно начать проверку самолетов Boeing 777 после того, как от одного из них в полете отвалилась обшивка. Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уведомило местные авиакомпании о прекращении использования лайнеров Boeing 777.