 

Берлин обещал миллионы евро проекту инклюзивного образования в Донбассе

23.02.2021, 3:16, Новости дня
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Германия через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) направит 10 млн евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство страны в Киеве.

Средства передадут финансируемому немецким банком развития KfW проекту «Совместно». Поясняется, что «основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи». Кроме того, будет «улучшена физическая доступность учебных заведений». Подчеркивается, что «все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах». В сообщении говорится, что проект охватит более полумиллиона человек.

Глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер отметила, что ситуация с коронавирусом обострила кризис в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта, «запрос на социальные услуги существенно вырос»,  передает РИА «Новости».

19 февраля ООН озвучила число жертв конфликта в Донбассе. Как сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека, число погибших в результате конфликта в Донбассе составляет 13,1-13,3 тыс. человек.



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