 

Жертвами коронавируса стали более полумиллиона жителей США

23.02.2021, 3:16, Новости дня
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В США свыше 500 тыс. человек стали жертвами коронавируса, информирует университет Джонса Хопкинса. Президент США Джо Байден почтил их память и объявил траур.

Университет Хопкинса сообщает, что в США выявлено более 28 млн случаев коронавируса. Умер 500071 человек, передает РИА «Новости».

Байден, выступая в Белом доме, заявил, что это «мрачная, душераздирающая веха». Он указал, что «за год пандемии умерло больше американцев, чем в Первой мировой войне, Второй мировой войне и Вьетнамской войне». США «не могут и не должны позволить этому продолжаться», сказал он, призвав американцев помнить об умерших. Также Байден отметил необходимость «сохранять социальную дистанцию, надевать маски, сделать прививку».

После выступления Байден вышел из Белого дома в сопровождении супруги Джилл и вице-президента Камалы Харрис с супругом. На фоне убранных в траур дверей, расставленных на земле и на лестницах свечей и флагов США четверо под звуки оркестра простояли несколько минут в молчании.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки сообщила, что президент объявил траур в память о жертвах коронавируса. На протяжении пяти дней будут приспущены флаги США.



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