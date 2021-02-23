США отказались удовлетворить требования Ирана

23.02.2021, 2:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вашингтон готов вести переговоры с Ираном, но не удовлетворить его требования, сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

Она сказала, что США «открыты к дипломатическому общению». По мнению Белого дома, «дипломатия – лучший путь помешать Ирану получить ядерное оружие». По ее словам, Иран «очень далек от выполнения» соглашений, «не предпринял никаких действий, чтобы соблюдать» их. В свою очередь, США «не предприняли никаких шагов, показывающих, что были готовы удовлетворить требования» Тегерана. Сейчас «европейцы ждут ответа Ирана на приглашение провести переговоры», сказала Псаки.

Представитель госдепа Нед Прайс заявил, что намерение Ирана повысить обогащение урана до 60% «звучит как угроза», но США «не будут отвечать на гипотетические сценарии и риторику». Представители Вашингтона «готовы встретиться с иранцами и прояснить эти сложные вопросы». Он уточнил, что формального согласия на переговоры от Ирана не поступало, передает РИА «Новости».

Госдепартамент не намерен устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке, где имели место ракетные обстрелы сил коалиции. США воздержались от того, чтобы напрямую обвинить в этом Иран, как это делала предыдущая администрация Дональда Трампа. Прайс сказал, что США пока не готовы винить кого-либо конкретно в атаке на коалицию близ Эрбиля в Иракском Курдистане. Прайс при этом напомнил, что США «раньше заявляли, что привлекут Иран к ответственности за действия его подручных, результатом которых являются нападения на американцев».

Напомним, в США заявили о начале переговоров с Ираном по задержанным американцам. МИД Ирана сообщил, что Тегеран изучает предложение Евросоюза о проведении неформальной встречи между участниками ядерной сделки и США. Соединенные Штаты оповестили ООН, что отзывают прошение администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.