 

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 23 февраля

23.02.2021, 2:20, Новости дня
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и приказал произвести артиллерийские салюты.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, боевых действий и военной службы! 23 февраля в РФ отмечается День защитника Отечества. Праздник по праву является всенародным и олицетворяет собой героические страницы ратной летописи нашей страны, силу духа, доблесть и славу блестящих побед русского воинства», – приводятся слова Шойгу на сайте российского военного ведомства. 

Министр подчеркнул, что 23 февраля в РФ «чествуют всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины». Он подчеркнул, что «особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны». Шойгу отметил, что подвиг «поколения победителей, спасших страну и мир от нацизма», навсегда останется «примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне».

Шойгу, обращаясь к военным, их родным и близким, пожелал им «крепкого здоровья, благополучия, новых свершений во имя Родины», а также поблагодарил за службу. Он приказал произвести в ряде городов в 21.00 по местному времени артиллерийские салюты «30 холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он заявил, что страна гордится боеспособностью своих Вооруженных сил.



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