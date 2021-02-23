 

В Николаевской области мужчина изнасиловал трех дочерей своей сожительницы – полиция

23.02.2021, 1:50, Новости дня
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В Николаевской области задержали 32-летнего подозреваемого в изнасиловании трех несовершеннолетних девочек. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Национальной полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, информация о происшествии поступила от 34-летней жительницы населенного пункта Веселиново Вознесенского районе области. Она рассказала, что ее сожитель совершает совращение трех ее дочерей – девятилетней, 12-летней и 13-летней.

В полиции отметили, что по словам женщины, она лично стала свидетелем того, как ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения совершал действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции предъявили ему сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (совращение малолетней личности членами семьи).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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