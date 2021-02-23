 

Украинский оркестр из Китая получил престижную премию в США

23.02.2021, 1:50, Новости дня
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Филармоническому оркестру Чжанцзяцзе (Хунань, Китай) под руководством дирижера Тараса Куценко, в состав которого входят выходцы из Украины, вручили премию за “Лучшую интерпретацию классического произведения” Palm Beach Internarional Awards в США. Об этом 22 февраля передает “ГОРДОН” ссылаясь на информацию музыкантов.

Музыкальное произведение Людвига ван Бетховена “Оду к радости” исполнили музыканты оркестра и приглашенные звезды мировой музыкальной культуры. Во время карантина осуществили запись аранжировки дирижера оркестра Тараса Куценко.

“Этот проект родился в самоизоляции в период карантина COVID-19 и призван к единению людей всей планеты в борьбе с вирусом и достижения духовного единства” – рассказала автор проекта Тарас Куценко.

В состав экспертное жюри вошли известные музыканты Артуро Сандоваль, Ал ди Меола, Слава Мороз-Гутман.

“Великая интерпретация вневременного шедевра” – сказал член жюри премии PBIMA Слава Мороз-Гутман о проекте “Ода к радости”.

В обработке произведения приняли участие: гитаристы Френсис Гоя (Francis Goya) и Бернард Вринк (Bernard Wrincq), а так же оперный певец, солист Одесской оперы и оперных театров европы Руслан Зиневич (Ruslan Zinevych).

Над звучанием музыкальной композиции работал звукорежиссер Александр Гусев – последователь традиций школы звкорежиссуры Беркли. Он номинирован в категории “Звуковой дизайн” Best Music Video Award в Лондоне.

Проект “Ода к радости” так же номинирован на ряд престижных премий в Париже, Нью-Йорке и Лондоне, сообщается в релизе.

ВИДЕОВидео: TVK STUDIO / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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