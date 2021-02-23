Россия назвала сроки завершения процедуры выхода из ДОН

23.02.2021, 1:26, Новости дня

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Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету этого года. В случае, если США не сообщат к этому времени о желании вернуться в ДОН, Москва уведомит о выходе из соглашения Венгрию и Канаду, являющихся депозитариями договора.

«Внутригосударственные процедуры по выходу Росии из договора продолжаются. По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, РФ передаст депозитариям – Венгрии и Канаде – ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнется шестимесячный срок, определенный договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», – передает РИА «Новости» слова главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова.

Как отметил глава делегации, РФ рассчитывает «на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников». Также, по его словам, Москва не намерена «до бесконечности ждать», когда Соединенные Штаты определятся с решением по ДОН. «Времени на размышления остается немного», – подчеркнул дипломат.

15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.