 

Палата общин Канады обвинила Китай в геноциде уйгуров

23.02.2021, 1:26, Новости дня
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Ситуация с уйгурским населением в Китае является геноцидом, сообщила нижняя палата парламента Канады.

Голосование в Палате общин по донному вопросу инициировала оппозиционная Консервативная партия. За признание действий Пекина геноцидом проголосовали 266 депутатов, голосов против не было, передает ТАСС.

Напомним, западные страны резко критикуют Китай за ситуацию в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, как утверждается, власти подавляют права местных мусульман-уйгуров. На Западе предлагают объявить действия Китая геноцидом.



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