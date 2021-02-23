 

Perseverance передал на Землю звуки с поверхности Марса

23.02.2021, 1:26, Новости дня
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Марсоход НАСА Perseverance записал и впервые передал на Землю звуки с поверхности Марса, сообщил замглавы научного подразделения НАСА Томас Цурбухен.

Он рассказал, что НАСА получило «десятки новых фотографий и первые звуки, записанные на поверхности Марса», данные «полностью открыты для публики». Он выразил надежду, что информация «заинтересует не только ученых, но и музыкантов и художников, которые, к примеру, смогут использовать первые реальные звуки с Марса в своем творчестве», передает ТАСС.

НАСА показало видеозапись, сделанную во время посадки Perseverance. На кадрах запечатлены все этапы спуска аппарата на Марс. Глава программы полета Мэтт Уоллес отметил, что «кадры позволяют получить представление о том, как происходит процесс успешной посадки космического корабля на Марс». Видео записано с двух камер на Perseverance, одной – на посадочном модуле, одной – на внешнем кожухе, к которому крепился парашют, сообщил коллега Уоллеса Дейв Груэл.

Груэл сообщил, что НАСА хотело получить и аудиозапись посадки, но сделать этого не удалось. Получена только запись, которая велась уже на поверхности Марса – на ней слышны легкие порывы ветра, скорость которых, по оценкам специалистов, составляет около 5 м/с.

Now that you’ve seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones. https://t.co/JswvAWC2IP#CountdownToMars

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Напомним, марсоход Perseverance совершил успешную посадку на Красной планете. Миссия Mars 2020 с ровером Perseverance стартовала с Земли в июле 2020 года. Аппарат, пятый марсоход в истории НАСА, оснащен семью научными инструментами. Ровер должен собрать образцы марсианского грунта.



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