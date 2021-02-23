Опубликована информация о новой версии хранилища TerraMaster D8 Thunderbolt 3

23.02.2021, 1:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В компании TerraMaster объявили о выпуске новой модели хранилища данных под названием D8 Thunderbolt 3, которая придет на смену аналогу, вышедшему на рынок еще в 2019 году.

Устройство выглядит как настоящая башня, в которой предназначены гнезда для различных накопителей. Сюда поместятся харды на 3,5 или 2,5 дюйма, сообщает разработчик. Также появилась возможность использовать интерфейс SATA 3.0, что позволит нарастить пропускную способность до 6 Гбит/с.

Хранилище подключается к устройству через порт Thunderbolt 3, также имеющий высокую пропускную способность (40 Гбит/с). Применение нового контроллера RAID увеличивает производительность на 30%, отмечает разработчик. Скорость передачи в данном случае увеличивается с 1600 до 2100 Мбайт/с. Здесь может храниться до 144 Тб информации (или 864 Тб в цепочке из шести хранилищ).