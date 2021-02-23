Смартфон Huawei Mate X2 оценили в 200 тысяч рублей

23.02.2021, 1:00, Новости дня

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Китайский производитель-гигант Huawei все еще на плаву и способен удивлять мир новыми флагманскими устройствами. Последним из них стал представленный дорогущий смартфон Mate X2. В перерасчете на рубли его цена составляет более 200 тысяч!

Эксперты отмечают большие отличия как в дизайне, так и во внешней конструкции новой флагманских модели. Дело в том, что гибкий экран сгибается внутрь, а не наружу, как сделали инженеры в прошлый раз.

Общий размер дисплея получился 8 дюймов по диагонали. Это практически планшет, если его разогнуть. Частота обновления картинки на экране составляет 90 Гц. Качество изображения – 2480 на 2200 пикселей. Емкость аккумулятора, оснащенного быстрым зарядным устройством, составляет 4500 мАч.