Из Турции в Киев ввезли 7,5 тонн табака для кальяна под видом пряжи – пограничники

23.02.2021, 0:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пограничники Одесского отряда обнаружили попытку незаконной перевозки из Турции в Украину около 7,5 тонн табака для кальяна. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины на странице в Facebook.

В черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл прицеп с турецкой регистрацией. Во время его углубленного осмотра пограничники обнаружили скрытые коробки с табаком для кальяна среди тюков с пряжей.

Согласно сопроводительным документам, пряжей должен был быть загружен весь прицеп. Как отмечают пограничники, на нем в Киев планировали доставить 195 коробок табака для кальяна общим весом примерно 7,5 тонн.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1854388621379544

—