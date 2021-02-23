На Донбассе в результате пожара в блиндаже погибли трое украинских военных
23.02.2021, 0:56,
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На Донбассе в результате пожара в блиндаже 22 февраля погибли трое украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба командования 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского на своей странице в Facebook.
“22 февраля, во время завершения работ по разборке конструкции блиндаж после пожара, возникшего около 4.00 утра 20 февраля в одном из подразделений бригады, обнаружены тела двух военнослужащих, которые вероятно находились в блиндаже во время пожара”, – говорится в сообщении.
В командовании заявили, что идентификацию тел проведут после ДНК экспертизы.
Третий военнослужащий получил 90% ожогов тела, его эвакуировали в ожоговый центр. Сегодня он скончался от полученных травм.
По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины.
Имен погибших военных не сообщили.
https://www.facebook.com/58OMPBr/posts/3780982148650704
Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщал, что на Донбассе после пожара тлеют блиндажи, военные не могли их вскрыть и попасть внутрь.
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