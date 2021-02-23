Бутусов: Чартер с топ-фигурантом дела “ПриватБанка” развернули под Львовом, еще 10 минут, и он бы сбежал

23.02.2021, 0:56, Новости дня

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Грандиозное событие! Венедиктова подписала подозрение ближайшему сотруднику Коломойского, а при попытке вылететь из страны Сытник и “Украерорух” принудительно вернули самолет с подозреваемым в Борисполь!

По данным источников “Цензор.НЕТ” вырисовывается следующая картина. Сегодня около 9.00 генеральный прокурор Ирина Венедиктова пригласила одного из процессуальных руководителей по делу о хищении средств “Приватбанка” прокурора САП Щура и предложила ему подписать подозрение экс-первому председателю “Приватбанка” Владимиру Яценко. Это один из ближайших сотрудников и финансовых менеджеров олигарха Игоря Коломойского, который играл и играет важную роль в его системе.

Щур подписывать подозрение отказался. И тогда Венедиктова взяла ответственность на себя, и подписала подозрение лично.

Трудно было предсказать такое решение, но почти сразу произошла утечка информации. Около 10.00 из Днепра в Вену вылетел чартерный самолет авиакомпании “Роза ветров” (совладельцем которой является Коломойский), на борту которого был Яценко. Поскольку Яценко не находился в розыске, запретить ему вылет никто не мог. Очевидно, Яценко на всякий случай предполагал и готовился к вылету, не имея понимания – посмеют ли ему выписать подозрение. За час добраться до чартера и взлететь без предварительной информации невозможно. Однако НАБУ поставило на Яценко “сторожок” – и детектив НАБУ Александр Скомаров, ведущий дело “Приватбанка”, получил вскоре информацию о вылете от Госпогранслужбы. Скомаров мгновенно отреагировал – позвонил в “Украерорух” и потребовал срочно запретить вылет из Украины самолета с теперь уже подозреваемым Яценко. Самолет в этот момент пролетел Кропивницкий. “Украерорух” попросил подтверждения данного решения – все-таки ситуация нестандартная. И тогда Скомаров связался с руководством, и директор НАБУ Артем Сытник позвонил по спецсвязи главе “Украероруха” и подтвердил полномочия детектива. Чартер с Яценко развернули под Львовом. Диспетчер отменил коридор для воздушного судна и направил самолет в аэропорт Борисполь.

Если бы кто-то в этой цепочке – Госпогранслужба, НАБУ, “Украерорух” промедлил всего буквально 10 минут, самолет Яценко покинул бы воздушное пространство Украины, и его возврат был бы невозможен. Яценко, в таком случае, был бы вне досягаемости НАБУ, и потребовалась бы долгая процедура экстрадиции, которую, к слову, осуществляют далеко не все страны.

Подозрение Яценко – это первое дело по высшему руководству “Приватбанка”, и ранее это казалось немыслимым! Дело о хищениях в банке оставалось все эти годы фактовым. Сам Коломойский был и остается в весьма близких отношениях с руководством “Слуг народа” и Офиса президента, и сохраняет большое влияние на власть. Но, несомненно, президент Зеленский не мог не знать, что такое подозрение может быть выписано – возможно, без деталей и без точного времени.

Это дело, без сомнения, вызовет большой резонанс не только в Украине. На фоне процесса против Коломойского в США, Венедиктова и Сытник действуют синхронно с американцами и предъявляют подозрение одному из топ-менеджеров, который является одним из важных элементов всей финансовой-империи Коломойского. Тем самым усиливается позиция американского расследования. Если Зеленский поддержит эту операцию, или как минимум промолчит, значит, он поддерживает решение своего генерального прокурора по “Приватбанку”. И это будет значить еще одну попытку сближения Зеленского с новой американской администрацией Байдена, которая свою позицию по “Привату” определила еще в 2015-16 годах. Посмотрим, что дальше, и будут ли после этого резонансного подозрения другие логичные в данном случае действия.

Решение сейчас за Высшим антикоррупционным судом. Судьба Яценко зависит от хода судебного процесса, его виновность либо невиновность определяется приговором.

Кстати, напоминаю, как многие пиарщики ОП лгали, что, мол, “Украерорух” не может посадить пролетающий над нами самолет на украинский аэродром – так вот смотрите как это делается на практике с подозреваемыми. Один телефонный звонок, никаких бумаг, никакой бюрократии, раз – и принудительная посадка. Если, конечно, у людей, принимающих решения, есть смелость и воля.

Источник: Юрій Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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