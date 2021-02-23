В Петербурге умер актер Александр Жданов

23.02.2021, 0:32, Новости дня

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В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончался советский и российский актер, заслуженный артист Александр Жданов, сообщили в Театре «На Литейном».

«Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр «На Литейном» светился его улыбкой», – говорится на странице театра во «ВКонтакте».

В театре отметили, что он был чутким актером и великолепный рассказчиком. «Невозможно представить театр без его искрометных баек, ни с кем не сравнимого чувства юмора. Это был мудрый товарищ по сцене. От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания. Это был стойкий человек. Даже во время затянувшейся болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее. (…) Театр «На Литейном» аплодирует любимому артисту», – добавляется в сообщении.

Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году. Он сыграл более 40 театральных ролей в Театре «На Литейном», в том числе в спектаклях «Барышня-крестьянка», «Недоросль», «С любимыми не расставайтесь», «Собачье сердце».

Кроме того, актер снялся в кинокартинах, таких как «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», «Емельян Пугачев», а также в сериале «Улицы разбитых фонарей – 3».