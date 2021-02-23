Иран ограничил инспекционную деятельность МАГАТЭ

23.02.2021, 0:32, Новости дня

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В Иране вступили в силу ограничения, введенные Тегераном на инспекционную деятельность МАГАТЭ, сообщил иранский постпред при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Он сообщил, что «с полуночи (23.30 мск) не будет обязательств, выходящих за рамки договора о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ». Как сообщил Гариб-Абади, ядерным объектам даны «необходимые указания», передает РИА «Новости».

Иранский парламент подверг критике итоги переговоров с МАГАТЭ, некоторые депутаты посчитали, что переговоры противоречат принятому парламентом закону, предполагающему ограничение инспекционной деятельности. По информации СМИ, депутаты подали жалобу на кабмин.

В ответ правительство заявило, что добивается снятия санкций с Ирана. Кабмин считает, что договоренность с МАГАТЭ соответствует постановлению депутатов. Кабмин подчеркнул, что «парламент будет нести ответственность перед людьми за последствия и будет отвечать за издержки, если сочтет подобный разумный шаг противоречащим закону и намерен аннулировать совместное заявления» с агентством. Правительство отметило, что у МАГАТЭ пока «не будет какого-либо доступа к информации». Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал парламент и правительство устранить противоречия.

Напомним, после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении ограничить 23 февраля, в соответствии с ранее принятым законом, инспекционную деятельность организации, в страну прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В итоге Тегеран и МАГАТЭ договорились о мониторинге в Иране.

Тегеран «в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер, установленных на определенных в дополнении объектах, и хранить у себя». В этот период «у МАГАТЭ не будет никакого доступа ни к объектам, ни к информации с камер», записи «будут оставаться исключительно у Ирана». В том случае, если «по прошествии трех месяцев санкции будут полностью сняты, Иран предоставит эту информацию МАГАТЭ, в противном случае удалит ее».