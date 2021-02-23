В Японии разработали ветряную турбину с защитой от штормов

23.02.2021, 0:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как известно, у ветряных электростанций есть одна большая проблема. Без ветра они не работают вовсе, а при штормовом ветре их приходится останавливать, так как огромные лопасти могут не выдержать нагрузки.

Японские специалисты отчасти решили проблему. Инженеры из компании Challenergy предложили новую конструкцию ветряка, которая способна работать в штатном режиме при скорости ветра до 40 метров в секунду. Напомним, что традиционные ветровые электростанции приходится останавливать, когда данные показатель равняется 25 м/с.

Особенность конструкции состоит в том, что силой ветра раскручиваются не многометровые лопасти, а вертикально ориентированные цилиндры, позволяющие добиться большей стабильности в условиях шторма.