 

В компании Apple пытаются решить проблему с появлением розовых пикселей

23.02.2021, 0:06, Новости дня
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Похоже, что фирменный процессор М1 подвел компанию Apple, которая уже начала расследование причин появления на экранах розовых пикселей. Напомним, что ранее в сети было опубликовано сообщение о розовых пикселях на экранах, подключенных Mac mini.

Пострадали только владельцы устройств с процессорами, выпущенными в самой компании Apple, отмечают эксперты.

Поэтому разработчику оставалось только принести свои извинения за причиненные неудобства и пообещать пользователям, что в ближайшее время недостаток будет устранен. Похоже, что причина кроется в программном обеспечении, которое не очень-то согласовывается с созданными «яблочниками» устройствами. Однако, надо бы подождать, когда свое слово скажут специалисты.



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