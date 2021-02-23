В Харькове застрелили человека – полиция

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23.02.2021, 0:02, Новости дня
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В Харькове вечером 22 февраля на улице Отакара Яроша застрелили 40-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в 19.40 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции №3 из службы 102 поступило сообщение о том, что на улице Отакара Яроша слышен звук выстрела. На место происшествия выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

Личность злоумышленника установлена. Принимаются меры по его задержанию, говорится в сообщении.

“По нашей информации, только что произошло убийство на Отакара Яроша. Харьковский ювелир Александр Чепурных, хозяин ЧП “Пантера” убил должника. ЧП “Пантера” занимается производством и реализацией ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями”, – сообщили в Telegram-канале “Непорядочный Харьков”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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