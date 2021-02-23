Санкции не запрещают Медведчуку пользоваться домами, автомобилями и одной из самых больших яхт в мире – Бигус

23.02.2021, 0:02, Новости дня

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Глава политсовета партии ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук после попадания под санкции продолжит использовать свою недвижимость и дорогой транспорт, отмечает в обзоре на YouTube-канале руководитель проекта Bihus.info Денис Бигус.

Он напомнил, что как по официальным данным, так и по информации, полученной благодаря расследованиям, Медведчук владеет огромной закрытой территорией и поместьем в Закарпатье, возле села Ждениево, двумя особняками в Киеве – на Соломенке и в Пуще-Водице, и еще примерно полусотней домой и квартир по всей Украине, включая по несколько квартир в комплексе “Диамант” в центре Киева и комплексе на Грушевского, рядом с Верховной Радой.

“На Грушевского Медведчук – сосед с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, так что теперь может демонстративно не здороваться с ним в лифте”, – отметил Бигус.

Отдельно журналист упомянул виллу Медведчука в Крыму, на которой когда-то, по его данным, чета принимала в гостях Путина. “На нее особенно санкции не наложишь, но, может быть, теперь ему не будут давать для поездок туда в сопровождение полицейских, а то был такой бонус”, – добавил он.

Кроме того, нардеп владеет автомобилями, которые, по мнению журналиста, даже не имеет смысла перечислять, и одной из самых дорогих в мире яхт – пятипалубной Royal Romance стоимостью около $200 млн.

Журналист отметил, что теоретически все это имущество находится под санкциями, а счета – арестованы.

“Но есть одно “но”. Если вы думаете, что увидите Медведчука, который на OLX ищет себе недорогую однушку в аренду где-то на Позняках и едет рядом с вами в метро, то, конечно, нет. Пользоваться своими домами, автомобилями ему санкции не запрещают. А чтобы иметь деньги в кармане, достаточно воспользоваться картой любой из офшорок или взять горсть кеша из багажника. Санкции на недвижимость – это такая обидная пощечина, когда твое выпестованное гнездышко уже как бы и не совсем твое”, – прокомментировал Бигус.

По его оценке, “действительно болезненные” для Медведчука в санкциях две вещи – блокировка бизнеса, особенно нефтетрубопровода, и самолетов.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в сотню самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге.

СНБО решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Зеленский 19 февраля указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

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