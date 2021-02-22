Мнение: И вновь продолжается бой….

22.02.2021, 23:54, Разное

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Да,мы – победили. США, навальняток, дебилов местных… Но конец боя – лишь, начало следующего. И надо готовится к новой буре. Готовы, ватники? Я готов, но мне страшно. Столько сил, и снова…

Как считаете, сдюжем?

Я уверен, хотя путь снова не будет простым.

Друзья, пожалуйста, не ставьте только лайки. Напишите хоть пару слов.

Счастья вам.

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