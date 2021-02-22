 

США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2»

22.02.2021, 23:38, Новости дня
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США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС.

Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям.

Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы».

Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».



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