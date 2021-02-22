Redmi K40 получил такой же качественный экран OLED, как Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra

22.02.2021, 23:14, Разное

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Стали известны подробности выхода нового смартфона Redmi K40, экран которого будет схож с дисплеем Samsung Galaxy S21 Ultra. Кроме OLED-панели, аппарат также получит необычную заднюю крышку и самую маленькую в мире камеру для селфи.

Суббренд Xiaomi Redmi применил в новых смартфонах K40 энергоэффективные экраны от Samsung, выполненные по технологии OLED. Об этом рассказал в соцсети Weibo директор китайской компании Лу Вейбинг. Опубликованный тизер демонстрирует преимущества панелей E4, созданных из органических материалов с существенно улучшенной светоотдачей. Благодаря особой методике производства свет таких дисплеев ярче аналогов. Подобная матрица, только изогнутая, использовалась ранее в Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra. При этом экран сможет подстраиваться под внешние условия, автоматически меняя резкость, яркость и другие параметры. Согласно обнародованной информации, плоский 6,67-дюймовый дисплей Full HD+ имеет также 120-герцную частоту смены изображений.

Работать девайс будет на однокристальной мобильной платформе Snapdragon 870 производства Qualcomm, в то время как его Pro-версия получит более актуальный процессор Snapdragon 888. Дополнят ее чип оперативной памяти LPDDR5 и флэш-накопитель UFS 3.1, объемы которых пока не называются. Также есть в аппаратах Wi-Fi-модуль 6 поколения, аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч с поддержкой 33-ваттной проводной зарядки. Беспроводная же зарядка здесь не предусмотрена.

Есть в девайсах и Bluetooth 5.2, а также поддержка Hi-Res Audio и двойные стереодинамики. Блок основных камер состоит из трех датчиков, главный из которых получит разрешение в 64 миллиона пикселей. При этом фронтальный объектив, врезанный в дисплей, будет самым маленьким из всех ныне существующих. Согласно информации в тизере, его габариты не превысят размеры зернышка.

Еще одной «фишкой» смартфона станет оформление задней крышки корпуса, покрытой диагональными штрихами. Работать новинки будут на одиннадцатом поколении операционной системы Android, дополненной фирменным интерфейсом MIUI 12.5. Официальная презентация смартфона намечена на 25 февраля, вместе с ним состоится также анонс Redmi K40 Pro.

Источник: www.ixbt.com