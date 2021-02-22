 

Споры опасной для колонистов черной плесени оказались устойчивыми для полета на Марс

22.02.2021, 23:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Астробиологи из агентства NASA выяснили, что споры черной плесени, а также некоторые бактерии могут не только пережить взлет ракеты с Земли, но и долететь до Марса. Важность этого открытия заключается в том, что черная плесень является возбудителем опасных легочных инфекций, а потому она представляет угрозу для будущих колонистов.
Обнаружить устойчивые к космическим перелетам споры черной плесени удалось благодаря эксперименту. Ученые разработали контейнер, внутри которого были воссозданы условия поверхности Марса. В него были помещены бактерии и грибки, после чего контейнер прикрепили к воздушному шару и запустили на высоту 38 километров.

Через некоторое время шар, побывавший в стратосфере, был возвращен на Землю. Менее устойчивыми к «марсианским условиям» оказались бактерии-экстремофилы из рода Buttiauxella. После полета в космос все они были стерилизованы. А вот споры черной плесени, наоборот, лучше всех пережили полет.

Предварительные подсчеты показывают, что на поверхности Марса черная плесень способна просуществовать пять часов. Но этого времени хватит, чтобы, например, заразить будущих колонистов и стать угрозой для успешного выполнения миссии.

Источник: lenta.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / ЭтО я! Я!!! Я — еГо брОсиЛа! Не вИдиШь, чТо Ли? – Личное мнение

09.12 / В Красноярский край прибыла тысяча доз вакцины от COVID-19

03.10 / “Будьте бдительны!”: Звезда “Уральских пельменей” повеселил подписчиков оригинальным сватанием

07.08 / Володин заявил о двойных стандартах в маркировке “Твиттер”

12.01 / «Жизнь после смерти продолжается. Это вопрос не веры, а осведомленности»

23.11 / От платьев из конопли до дубленок эпохи перестройки: лукбуки новых коллекций

07.11 / Третьяковка на Волге

05.11 / Джигурда и Шаляпин назвали имена секс-символов среди российских звезд

19.07 / Эксперты составили ТОП-5 автомобилей для пенсионеров на любой вкус и кошелек

25.12 / В мире: Европа в мороз оставила Украину без «реверсного» газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска