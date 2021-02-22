Споры опасной для колонистов черной плесени оказались устойчивыми для полета на Марс

22.02.2021, 23:14, Разное

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Астробиологи из агентства NASA выяснили, что споры черной плесени, а также некоторые бактерии могут не только пережить взлет ракеты с Земли, но и долететь до Марса. Важность этого открытия заключается в том, что черная плесень является возбудителем опасных легочных инфекций, а потому она представляет угрозу для будущих колонистов.

Обнаружить устойчивые к космическим перелетам споры черной плесени удалось благодаря эксперименту. Ученые разработали контейнер, внутри которого были воссозданы условия поверхности Марса. В него были помещены бактерии и грибки, после чего контейнер прикрепили к воздушному шару и запустили на высоту 38 километров.

Через некоторое время шар, побывавший в стратосфере, был возвращен на Землю. Менее устойчивыми к «марсианским условиям» оказались бактерии-экстремофилы из рода Buttiauxella. После полета в космос все они были стерилизованы. А вот споры черной плесени, наоборот, лучше всех пережили полет.

Предварительные подсчеты показывают, что на поверхности Марса черная плесень способна просуществовать пять часов. Но этого времени хватит, чтобы, например, заразить будущих колонистов и стать угрозой для успешного выполнения миссии.

Источник: lenta.ru