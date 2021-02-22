 

«Калашников» в 2021 году выпустит на рынок новый ППК-20

22.02.2021, 23:14, Разное
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В «Калашникове» рассказали о планах производства на текущий год. По данным гендиректора Дмитрия Тарасова, на рынок предприятия группы компаний выпустят новый ППК-20.
Группа компаний «Калашников» обнародовала планы выпустить на рынок вооружений новый продукт. Им станет ППК-20, поставки которого планируют начать в армию Российской Федерации уже к концу года. Государственные испытания нового пистолета пулемета завершились в середине лета 2020 года. Название оружию присваивается в память сына Михаила Калашникова Виктора, разработавшего ПП-19 «Бизон» и ПП-19-01 «Витязь».

Именно последний и стал основой для создания ППК-20. О готовности пополнить арсенал ВВС РФ Дмитрий Тарасов заявил в ходе IDEX-2021, международной выставки вооружений. ПП Калашникова был создан в 1942 году, оружие обладало полусвободным затвором и быстро стало популярным. Далее модель неоднократно модернизировалась с учетом последних достижений и тенденций в сфере вооружений.

В новинке модернизирована конструкция ударно-спускового механизма, есть в нем улучшенный приклад и новый переключатель между автоматическим и одиночным огнем. Еще одной инновацией мощного и производительного пистолета-пулемета стал, как пишет «Политэксперт», модернизированный глушитель.

Источник: politexpert.net



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