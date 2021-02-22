Во Львовской области будут судить бывшего руководителя религиозной организации за изнасилование девочек

22.02.2021, 23:08, Новости дня

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Во Львовской области в суд направили обвинительное заключение в отношении 47-летнего бывшего руководителя одного из незарегистрированных официально молодежно-христианских обществ за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Об этом 22 февраля hromadske сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве имени подозреваемого не называют, однако по данным издания, им является Роман Московченко. Против него открыто 11 уголовных производств, мужчина подозревается в около 147 эпизодах по факту половых преступлений, совершенных с 2005 года относительно шести девушек в возрасте от 11 до 14 лет.

По данным следствия, Московченко с 2003-го по 2018 год работал координатором внешних связей в учебно-воспитательном комплексе “Школа-гимназия святой Софии”. От руководства заведения он получил разрешение на проведение собраний в помещении собраний молодежно-христианских обществ, а также принадлежащих храму Святого Архистратига Михаила, где, по данным следствия, мужчина якобы и совершал преступления против несовершеннолетних.

В материалах производства сообщается, что мужчина приводил потерпевших в отдельное складское помещение на территории храма, где совершал в отношении несовершеннолетних “развратные действия сексуального характера”. Он приказывал потерпевшим обнажать половые органы, рассматривал их и прикасался руками и половым органом.

По данным следствия, мужчина также насиловал несовершеннолетних девушек. Такие действия происходили якобы под предлогом наказания за плохое поведение детей или в качестве возмещения затрат на них. Среди пострадавших были как дети из полных семей, так и дети-сироты и лишенные родительской опеки.

24 сентября 2020 года в полиции Львовской области сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 156 (растление малолетних), ч. 4 ст.152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия), ч. 1 ст. 155 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Правоохранители отметили, что подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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