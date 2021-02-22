 

В ДР Конго убили посла Италии

22.02.2021, 22:45, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В результате вооруженного нападения в Демократической республике Конго был убит посол Италии Лука Аттанасио, сообщил источник AFP.

Недалеко от города Гома в провинции Северное Киву неизвестные напали на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН, информирует ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Aktuality.

Несколько машин попали в засаду, один человек был ранен. Целью налетчиков был захват заложников.

В прошлом году иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Павла Лобкова госпитализировали с сотрясением мозга

23.07 / Палата представителей США поддержала демонтаж статуй конфедератов в Конгрессе

27.06 / В Екатеринбургской епархии отреагировали на ситуацию с Собчак

14.01 / Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту страны

19.07 / В Австрии начали обучать собак находить людей с COVID-19 по запаху

17.02 / Стало известно о планах Ростеха по оптимизации ОАК

04.02 / Шизофрения является вторым по риску фактором смертности от COVID-19 – исследование

05.09 / В Беларуси арестовали четырех сотрудников IT-компании PandaDoc

14.11 / “Я в “Феофании” на общих условиях”. Зеленский записал новый влог из больницы

18.02 / В Киеве с отравлением госпитализировали 15-летнего подростка, который наглотался таблеток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска