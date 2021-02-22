В ДР Конго убили посла Италии

22.02.2021, 22:45, Новости дня

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В результате вооруженного нападения в Демократической республике Конго был убит посол Италии Лука Аттанасио, сообщил источник AFP.

Недалеко от города Гома в провинции Северное Киву неизвестные напали на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы ООН, информирует ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Aktuality.

Несколько машин попали в засаду, один человек был ранен. Целью налетчиков был захват заложников.

В прошлом году иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения, произошедшего в районе города Дамовенд. Главнокомандующий иранской армией Сеййед Абдоль-Рахим Мусави обвинил в причастности к убийству ученого США и Израиль. Военный советник духовного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехкан пообещал, что Тегеран отомстит за убийство физика-ядерщика.