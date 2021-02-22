МИД осудил «санкционный инстинкт» ЕС

22.02.2021, 22:45, Новости дня

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МИД России, комментируя решение Евросоюза об «очередных нелегитимных ограничительных мерах», заявил, что ЕС «инстинктивно давит на санкционную «кнопку».

В заявлении на сайте МИДа указывается, что Совет ЕС по иностранным делам «под надуманным предлогом» принял решение о новых «односторонних ограничениях». МИД в связи с этим выразил «разочарование» позицией ЕС, который упустил «возможность для переосмысления курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией». Подчеркивается, что этот курс ЕС «продемонстрировал за минувшие годы полную несостоятельность».

Как сообщил МИД, в Брюсселе, «повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Ведомство отметило, что «вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры».

Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом в Россию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными», следом был «вал призывов к наращиванию санкционного давления». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш» и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные есовской дипломатией имиджевые издержки».

По мнению российского ведомства, «путеводной звездой в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура», а не «защита прав человека». МИД обратил внимание, что три санкционных механизма ЕС – по кибератакам, химинцидентам и правам человека – направлены, в первую очередь, против России. ЕС пытается позиционировать их «как имеющие некий «горизонтальный» и «глобальный» характер», но «с легкостью просматривается их антироссийская сущность», нацеленная на «сдерживание» России.

Москва считает «неприемлемыми» и «требования об «освобождении» гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством». МИД подчеркнул, что в «международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Как полагают в российском ведомстве, в ЕС «очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах».

МИД выразил сожаление в связи с тем, что в европейской политике закрепились «ультиматумы, давление и санкции». ЕС «претендует на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене», но, видимо, «забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву», сообщила Москва.

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России. Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.