 

Главы МИД стран ЕС обсудили «стратегический подход» к России

22.02.2021, 22:24, Новости дня
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Представитель Еврокомиссии и внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано рассказал, обсуждался ли на заседании глав МИД стран ЕС проект «Северный поток – 2».

По его словам, проект «упоминался». Однако «Северный поток – 2» не был «основной темой» заседания министров. Как отметил Стано, «дискуссия была о более стратегическом подходе ЕС к России», передает РИА «Новости».

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против России. Министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.



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