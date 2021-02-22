Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась

22.02.2021, 22:24, Новости дня

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Переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи длились более шести часов, сообщают СМИ.

Регламента по продолжительности встречи не было, передает ТАСС со ссылкой на канал «Беларусь-1».

Напомним, лидеры двух стран встретились в Сочи, где покатались на лыжах в Красной поляне. На переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за помощь белорусской экономике.