Британские «Тайфуны» используют на учениях по уничтожению российских спутников

22.02.2021, 22:22, Разное

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Истребители четвертого поколения «Тайфун» Минобороны Великобритании примут участие в учениях по отработке сценария уничтожения российских спутников. Эксперты из The Daily Mail отметили, что британских военных беспокоит тот факт, что РФ и Китай уже развернули против Запада свое противоспутниковое вооружение.

Космическое управление Министерства обороны Великобритании было сформировано относительно недавно, но военные уже готовы испытать на «краю космоса» новейшие истребители Eurofighter Typhoon, относящиеся к четвертому поколению. Согласно учебной легенде между Россией и странами Запада произошел реальный конфликт, поэтому целью летчиков станет уничтожение военных спутников РФ.

Учебные полеты будут поделены на два этапа: упражнения на симуляторах и практические занятия. В рамках второй части учебной программы истребители Eurofighter Typhoon поднимутся на высоту 18,3 километра (примерно 60 000 футов). Здесь они должны будут поразить спутники предполагаемых врагов, после чего самолеты смогут опуститься на более низкую высоту.

Военные эксперты отмечают, что у РФ и Китая уже имеется противоспутниковое вооружение, развернутое против Запада. Такая техника способна перехватывать производимые США ракеты ASAT.

Источник: politros.com