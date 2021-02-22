Полковник запаса РФ Александр Жилин назвал причину проигрыша России в будущей гонке вооружений

22.02.2021, 22:22, Разное

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Военный эксперт и полковник запаса РФ Александр Жилин предрек РФ проигрыш в новой гонке вооружения. Причину этого он видит в том, что в стране не развивают технологии будущего.

В будущем альянс НАТО может начать навязывать РФ гонку вооружений, отметил Александр Жилин. Страны запада будут разрабатывать новые танки и ракеты, в основу которых лягут космические технологии. Именно эта область, по мнению эксперта, в РФ отстает из-за отсутствия развития.

По словам Александра Жилина, наибольшую угрозу для безопасности РФ представляют американские космические спутники. Их главной задачей является нейтрализация спутников РФ, разработанных с целью контроля полетов ядерных ракет.

Жилин добавил, что пока гонка вооружений не началась, но в будущем все может измениться. В свою очередь генерал США Джек Кин ранее заявлял, что у РФ больше ядерных ракет, чем у Америки. Тогда представители МИД РФ сказали, что столь большой арсенал необходим для сдерживания врагов.

Источник: ura.news