 

Ученые рассказали, как на мозг влияют какао и шоколад

22.02.2021, 22:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

После проведения исследования исследователи рассказали, какое воздействие оказывает на мозг употребление какао и шоколада. Они могу похвастаться уникальным набором растительных антиоксидантов, заметно улучшающих работу сосудов.
Флаванолы, по словам ученых, содержатся в какао-бобах, многих фруктах и овощах. Именно благодаря им у плодов насыщенный цвет, они благоприятно влияют на работу мозга и умственную деятельность. Как пояснила британский диетолог Катарина Рендейро, которая представляет Бирмингемский университет, употребление шоколада полезно для организма. Во-первых, он уменьшает риск возникновения инсульта и развития диабета, а во-вторых, стимулирует работу мозга.

Ученые задались целью выяснить, как на человека воздействуют флаванолы. Для этого они выделили растительные антиоксиданты из шоколада. В эксперименте принимали участие 20 представителей сильного пола без наличия вредных привычек, возраст которых был от 18 до 40 лет. Испытуемым предложили выпить по две чашки какао, в одной из которых были флаванолы. После этого исследователи оценили уровень кровоснабжения головного мозга добровольцев. Оказалось, что мужчины, которые выпили какао с растительными антиоксидантами, на 11% быстрее решали поставленные задачи.

Исследователи объясняют полученные результаты тем, что под воздействием флаванолов сосуды и сердце активнее реагируют на повышенную концентрацию в крови СО2. В результате, ускоряется приток крови, что компенсирует нехватку кислорода.

Источник: bavly-tat.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / В России снизят первый взнос по льготной ипотеке

02.11 / Надувные ПВХ-лодки пользуются значительным спросом в Украине

03.07 / Мнение: А я знал. Ефремов не виноват.

14.02 / «Лондон, гудбай» – Певец ЮрКисс станет автором нового гимна России

22.01 / Не изнасиловали – Личное мнение

11.07 / Мнение: Жизнь в казарме, переделанной в барак…

13.09 / «Свято место» — пусто

20.09 / Для снижения цен на билеты в эконом-классе «Аэрофлота» появится гравитационный туалет

27.06 / Мнение: О “сталинском фашизме” в Узбекистане

31.10 / В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска