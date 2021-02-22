Ученые рассказали, как на мозг влияют какао и шоколад

22.02.2021, 22:22, Разное

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После проведения исследования исследователи рассказали, какое воздействие оказывает на мозг употребление какао и шоколада. Они могу похвастаться уникальным набором растительных антиоксидантов, заметно улучшающих работу сосудов.

Флаванолы, по словам ученых, содержатся в какао-бобах, многих фруктах и овощах. Именно благодаря им у плодов насыщенный цвет, они благоприятно влияют на работу мозга и умственную деятельность. Как пояснила британский диетолог Катарина Рендейро, которая представляет Бирмингемский университет, употребление шоколада полезно для организма. Во-первых, он уменьшает риск возникновения инсульта и развития диабета, а во-вторых, стимулирует работу мозга.

Ученые задались целью выяснить, как на человека воздействуют флаванолы. Для этого они выделили растительные антиоксиданты из шоколада. В эксперименте принимали участие 20 представителей сильного пола без наличия вредных привычек, возраст которых был от 18 до 40 лет. Испытуемым предложили выпить по две чашки какао, в одной из которых были флаванолы. После этого исследователи оценили уровень кровоснабжения головного мозга добровольцев. Оказалось, что мужчины, которые выпили какао с растительными антиоксидантами, на 11% быстрее решали поставленные задачи.

Исследователи объясняют полученные результаты тем, что под воздействием флаванолов сосуды и сердце активнее реагируют на повышенную концентрацию в крови СО2. В результате, ускоряется приток крови, что компенсирует нехватку кислорода.

Источник: bavly-tat.ru