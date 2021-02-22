 

Это редкий человек – Личное мнение

22.02.2021, 22:02, Разное
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У Михаила Асташова нет ни рук, ни ног. Он таким родился. Больше скажу: пока Михаил рос, у него не было и родителей.

Они от него отказались, и мальчик воспитывался в детском доме.


Фото: Соцсети

Ни то, ни другое не помешало Михаилу стать выдающимся спортсменом. Посмотрев его интервью, я пришла к выводу, что он — классный парень: умный, спокойный и очень добрый.

«Это редкий человек», — именно так охарактеризовал Мишу тренер.

Я согласна: действительно редкий. Герой.

https://t.me/lenamiro/8266

Сейчас Асташов — чемпион России и победитель международных соревнований по паратриатлону — рискует пропустить международный чемпионат.

Хотите знать, по какой причине?

Нет денег на протезы. Старые стёрлись, а новые стоят около 4 миллионов рублей.

Миша не жалуется. Просто рассказывает и показывает, как обстоят дела.

https://t.me/lenamiro/8265

Из интервью его тренера:


Если сфотографировать культи Михаила, то они все у него будут в шишках, образовавшихся от тренировок. Например, у Писториуса каждый протез стоит по 2 млн долларов. Наши спортивные протезы обошлись федеральному бюджету в 1 млн 600 тыс. рублей. Это специальные беговые протезы, сделанные в Москве, и весят они 4300 граммов. Для сравнения скажу, что у Писториуса вес протезов — 400 граммов, причем материалы, из которых они изготовлены, засекречены.

Если кто не в курсе, Писториус выступал за Южную Африку.


ЮАР. Фото: Соцсети

Страна, половина населения которой живёт за чертой бедности, нашла 4 миллиона долларов ему на протезы.

Наше государство не может найти своему герою 4 миллиона рублей.

Зато у пропагандиста Владимира Соловьёва, назвавшего Гитлера храбрым человеком, говорят, есть красивая вилла. Наверно, Володя соловей нам важнее.

Да?

Источник: Лена Миро



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