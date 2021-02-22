«У расстрелянных наганом выбивали золотые зубы»

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22.02.2021, 21:34, Разное
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Рассказываем про сталинские репрессии, которые то и дело предлагают повторить.

С каждым жестоко разогнанным митингом, ночным обыском и уголовным делом в отношении мирных жителей все чаще звучит сравнение с 1937 годом. Сравнение, конечно, преувеличено. Но и Большой террор начинался не сразу.

При участии Музея истории ГУЛАГа и исследователя сталинских репрессий Константина Богуславского «Новая газета» вспоминает главные эпизоды Большого террора и тех, кого репрессировало государство. Мы развенчиваем миф о трех миллионах доносов и Сталине, который, согласно популярному заблуждению, не подписывал расстрельные списки. А также рассказываем об ужасающих методах карателей в «Уманском деле».

Авторы: Константин Богуславский, Артем Распопов
Продюсер: Анна Пиндюрина
Режиссер монтажа: Глеб Шульц
Оператор: Влад Докшин
Второй редактор: Анастасия Цицинова
Графика: Александр Лавренов
Исполнительный продюсер: Павел Каныгин

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Источник: Новая газета



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