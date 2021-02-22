 

США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2»

22.02.2021, 21:30, Новости дня
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Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2».

Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин.

Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Президент РФ Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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