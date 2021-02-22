Названа неочевидная причина переедания

22.02.2021, 21:28, Разное

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Ученые из Университета Суррея после проведения исследования назвали одну из неочевидных причин переедания. По их словам, человек ест больше из-за того, что готовит пищу или же наблюдает за данным процессом.

В эксперименте приняли участие 80 человек, которых направили на разные три вида занятий длительностью десять минут. Одним предложили активно готовить, вторые – просматривали видео данного процесса, а третьи – специально отвлекались от пищи. Представителям контрольной группы предлагалось просто съесть блюдо.

В ходе проведения исследования авторы научной работы измеряли желания участников посредством кратких анкет, которые заполнялись до и после занятий. Затем их попросили съесть приготовленное блюдо или же какое-нибудь другое. Оказалось, что те, кто смотрел видеоролик, употребили еды на 14% больше, чем нужно. Участники, непосредственно занимающиеся процессом приготовления, съели на 11% больше, нежели те, кто выполнял иные задания.

О повышенной мотивации к еде заявили испытуемые из первых двух групп. Те, кто готовил пищу, рассказали о повышенном чувстве голода. Изменения в желании съесть что-либо не показали люди, отвлеченные от мыслей о трапезе.

Результаты исследования согласуются с предыдущими итогами, которые продемонстрировали, что к перееданию приводит изображение продуктов питания на картинке, реклама по телевизору, кулинарные шоу.

Источник: mir24.tv