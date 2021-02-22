Продюсер Бабичев утверждает, что между Бузовой и Манукяном был контракт

22.02.2021, 21:28, Разное

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Евгений Бабичев заявил о том, что между Ольгой Бузовой и ее экс-возлюбленным Давидом Манукяном был контракт. Продюсер даже назвал срок, на который знаменитости его заключили.

По словам Евгения Бабичева, контракт был направлен на взаимный пиар знаменитостей. Поэтому, публичное расставание пары означает, что их договоренности подошли к концу. Как отмечает продюсер, в шоу-бизнесе такие меры не редкость. Обычно подобные соглашения звезды заключают на один или два года. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы раскручиваемая персона стала самостоятельным бизнес-проектом, который нормально монетизируется. Евгений Бабичев напомнил, что Дава до романа с Ольгой Бузовой был блогером, однако, когда их отношения начали развиваться, записал несколько интересных треков. У него были коллаборации с Филиппом Киркоровым и Серегой.

Продюсер убежден, что контракт был выгоден двум сторонам, так как возросла популярность и Ольги Бузовой, и Давы. Несмотря на скандальное расставание, телеведущая называет Давида Манукяна родным человеком. Изначально их роман вызывал подозрения у многих поклонников. Пару не раз обвиняли в неискренности и наигранности, однако рэпер заявлял, что не собирается оправдываться за любовь.