Психологи рассказали, какие психологические характеристики присущи экстремистов

22.02.2021, 21:28, Разное

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Американские и британские психологи задались цель выяснить, какие психологические характеристики характерны для экстремистов. В исследовании принимали участие сотрудники Кембриджского и Стэнфордского университета.

Ученые изучили данные, взятые с более ранней научной работы. В эксперименте в 2016-2017 годах принимали участие 522 добровольца, которым было предложено пройти более 20 опросов и выполнить 37 когнитивных задач. К новому исследованию психологи подключили еще серию тестов, ее провели для 334 участников, которые были изначально. 16 подготовленных опросов касались религиозных и политических идей.

В процессе проведения исследования было установлено, что национализм и консерватизм у экстремистов были связаны с тем, что они осторожны в принятии решений. Люди, которые были склонны к этому, отличались большей целеустремленностью, чувствительностью к похвале и вознаграждениям, импульсивностью и меньшей степенью принятия социальных рисков. Также психологи выяснили, что у экстремистов слабая память, отвечающая за временное хранение данных. Кроме этого, они намного медленнее обрабатывают такие меняющиеся стимулы как цвет и форма. У тех, кто склонен к экстремизму, очень стойкое мировоззрение, повышенная импульсивность и склонность к постоянному поиску острых ощущений.

Источник: naked-science.ru