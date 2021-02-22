В компании Google сообщили о выпуске бета-версии ОС Android 12

22.02.2021, 21:26, Новости дня

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Представители американской компании Google официально заявили о выпуске первой бета-версии новой операционной системы Android 12. По словам разработчиков, она пока доступна только в тестовом варианте. Онлайн-ресурсы, тем временем, напоминают, что скачать данную операционку можно было еще 18 февраля.

Первые инсайдерские отзывы пока не подтверждают наличие в ПО каких-либо радикальных изменений по сравнению с одиннадцатым «Андроидом». Впрочем, разработчик, возможно, оставил их на потом. Так что интрига по поводу новинки еще будет сохраняться некоторое время.

Также источники сообщают, что официальный анонс новой операционной системы Google планирует на май текущего года. Установить бета-версию можно только на ряд моделей смартфонов Pixel.