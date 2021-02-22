Украина заинтересована в скорейшем успешном завершении переговоров с МВФ – министр финансов

22.02.2021, 21:22, Новости дня

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Украина сейчас имеет достаточный запас финансовой прочности для ведения переговоров с Международным валютным фондом о первом пересмотре программы stand-by и получении второго транша помощи, однако заинтересована в скорейшем успешном их завершении. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” 22 февраля в кулуарах форума “Украина 30” в Киеве заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Мы можем спокойно вести переговоры на данный момент. Но сказать, что так может быть постоянно, я не могу. Все равно – и чем скорее, тем лучше – нам нужно загарантировать себя в программе, выполнить обязательства, которые есть, и получить транши. Для нас это принципиально. Потому что речь идет не только об этом годе, но и о 2022–2023 годах, которые у нас также достаточно напряженные”, – сказал министр.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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