 

Украина заинтересована в скорейшем успешном завершении переговоров с МВФ – министр финансов

22.02.2021, 21:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украина сейчас имеет достаточный запас финансовой прочности для ведения переговоров с Международным валютным фондом о первом пересмотре программы stand-by и получении второго транша помощи, однако заинтересована в скорейшем успешном их завершении. Об этом агентству “Интерфакс-Украина” 22 февраля в кулуарах форума “Украина 30” в Киеве заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Мы можем спокойно вести переговоры на данный момент. Но сказать, что так может быть постоянно, я не могу. Все равно – и чем скорее, тем лучше – нам нужно загарантировать себя в программе, выполнить обязательства, которые есть, и получить транши. Для нас это принципиально. Потому что речь идет не только об этом годе, но и о 2022–2023 годах, которые у нас также достаточно напряженные”, – сказал министр.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Спрос на игровые консоли PlayStation 5 значительно превысил ожидания

17.12 / В Молдове утвердили русский в статусе языка межнационального общения

14.08 / “Заставляли людей молиться и читать “Отче наш”. Российский журналист рассказал о задержании в Минске

13.10 / Правозащитник рассказал о новом увлечении Ефремова в СИЗО

29.08 / Индия может отказаться от совместных с Россией военных учений

05.09 / Смешко заявил, что нужно менять законодательство о деятельности разведки

16.07 / В Госдуме предложили штрафовать шумных соседей на 50 тыс. рублей

02.09 / США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 под эгидой ВОЗ

19.12 / Google закроет свою платформу для умного дома

08.07 / Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска