Нарожали тут, а учителя виноваты – Личное мнение

22.02.2021, 21:08, Разное

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Я стараюсь не комментировать публикации в прессе, потому что презираю нынешнюю журналистику от всей души, но сегодня утром меня зацепила статья в МК, названная «Выгоревшие учителя, вернувшись с дистанционки, стали срываться на школьниках».

В анонсе статьи — сразу жалоба. «Завалили двойками. Родители бьют тревогу».



Фото: Кинопоиск

Оказывается, в школах после «дистанционки» почти коллапс — злые учителя и несчастные дети.

Дорогая пресса, мнящая себя профессиональным средством массовой информации сделала вывод:

«Специалисты считают, что причина такого поведения учителей кроется в том числе в усталости после дистанта и профессиональном выгорании».

Приплыли. Виноваты не дети, которые не хотят учиться, не их родители, не справившиеся с режимом дня своих детей, а учителя. Ставят двойки, гады такие, потому что профессионально перегорели!

Вот так вывод! В общем, это всё, что нужно знать о современной журналистике и восприятии бюджетников обществом.

Я сейчас издалека, но очень коротко и тезисно озвучу очевидные вещи. Детей нужно рожать, а не заводить их по залёту в подъезде. Родив, мать должна изменить свой взгляд на жизнь, подвигая свои интересы ради ребёнка.

Если твой ребёнок вопит, мешая окружающим, виноваты не они, не ребёнок, а ты — куда и зачем ты попёрлась с младенцем?

Если твой ребёнок не справился с карантином, запустил занятия, не смог дистанционно работать, то виноват не учитель, а ты — да, ты! Ты — мать, которая не смогла организовать жизнь сына или дочери так, чтобы они занимались.

Двойка у деточки? Это тебе двойка! Вполне объективная неудовлетворительная оценка процесса воспитания чада.

Не спорю, учителя, как и все люди, бывают разные. Но даже у плохих учителей есть дети, поступающие в хорошие вузы. А знаете почему? Да потому что у них — хорошие родители!

Если у ребёнка — двойка, кто виноват, по-вашему?

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