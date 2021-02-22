Нарожали тут, а учителя виноваты – Личное мнение
22.02.2021, 21:08,
Разное
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Я стараюсь не комментировать публикации в прессе, потому что презираю нынешнюю журналистику от всей души, но сегодня утром меня зацепила статья в МК, названная «Выгоревшие учителя, вернувшись с дистанционки, стали срываться на школьниках».
В анонсе статьи — сразу жалоба. «Завалили двойками. Родители бьют тревогу».
Фото: Кинопоиск
Оказывается, в школах после «дистанционки» почти коллапс — злые учителя и несчастные дети.
Дорогая пресса, мнящая себя профессиональным средством массовой информации сделала вывод:
«Специалисты считают, что причина такого поведения учителей кроется в том числе в усталости после дистанта и профессиональном выгорании».
Приплыли. Виноваты не дети, которые не хотят учиться, не их родители, не справившиеся с режимом дня своих детей, а учителя. Ставят двойки, гады такие, потому что профессионально перегорели!
Вот так вывод! В общем, это всё, что нужно знать о современной журналистике и восприятии бюджетников обществом.
Я сейчас издалека, но очень коротко и тезисно озвучу очевидные вещи. Детей нужно рожать, а не заводить их по залёту в подъезде. Родив, мать должна изменить свой взгляд на жизнь, подвигая свои интересы ради ребёнка.
Если твой ребёнок вопит, мешая окружающим, виноваты не они, не ребёнок, а ты — куда и зачем ты попёрлась с младенцем?
Если твой ребёнок не справился с карантином, запустил занятия, не смог дистанционно работать, то виноват не учитель, а ты — да, ты! Ты — мать, которая не смогла организовать жизнь сына или дочери так, чтобы они занимались.
Двойка у деточки? Это тебе двойка! Вполне объективная неудовлетворительная оценка процесса воспитания чада.
Не спорю, учителя, как и все люди, бывают разные. Но даже у плохих учителей есть дети, поступающие в хорошие вузы. А знаете почему? Да потому что у них — хорошие родители!
Если у ребёнка — двойка, кто виноват, по-вашему?
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Источник: Лена Миро
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