 

Мнение: Главные торговые партнёры России, реклама Дагестана и инфраструктура в Москве

22.02.2021, 20:42, Разное
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1. Китай по итогам прошлого года заметно упрочил своё лидерство в списке главных торговых партнёров России. Наша торговля с КНР на фоне коронакризиса сократилась, но всего лишь на скромные 7%. Ближайшие конкуренты Китая, — Германия и Нидерланды, — обвалились на 21% и 41% соответственно:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/spisok-glavnyh-ekonomicheskih-partnerov-rossii-v-2020-godu-60290e80241d462d4473f1b3

А вот товарооборот России с Великобританией внезапно вырос на огромные 53,6%. Похоже, британцы не очень-то верят в провозглашённое Борисом Джонсоном построение великой зелёной сверхдержавы, которая будет мировым лидером по ветряной энергетике, и поэтому на всякий случай решили подзакупиться российскими углеводородами.

Это разумеется, не мешает британским СМИ изо дня в день очернять Россию и выступать против строительства «Северного потока-2», который будет поставлять российский газ в замерзающую ныне Германию и соседние европейские страны.

2. На 9gag начали появляться рекламные ролики, живописующие сладкую жизнь среди красивой природы Дагестана:
 
https://9gag.com/gag/agBLV2x
https://9gag.com/gag/aO3dpjE
 
Иностранные блогеры оставляют под роликами скептические комментарии, однако я думаю, что размещатель поступает верно. Более того: аналогичные видео стоило бы закидывать в англоязычный интернет и жителям всех остальных регионов России.

3. Читатели прислали видео с открытия очередной станции МЦД, внутренней железной дороги Москвы. В комментариях иностранцы выражают своё восхищение:

https://www.youtube.com/watch?v=q6FZxT5sxLE

— Мне нравится, как Россия совершенствует свою инфраструктуру, поэтому я инвестирую в Россию и делаю свою часть.
— Спасибо вам из Эдинбурга, Шотландия! Блестяще!

Разумнее всего, впрочем, комментарий местной жительницы:

— Боже, неужели всё это кончится? Неужели теперь можно будет вспоминать с содроганием зимние переходы от Левобережной, оттепельные лужи по колено у недостроенного НАТИ и вообще этот огромный крюк через Лихоборы… но определенно лучше просто работать дома и никуда не мотаться. Спасибо за видео.

На мой взгляд, вот в этом «работать из дома» и заключается главное технологическое достижение последних нескольких лет.

Ещё в начале нулевых у меня был карманный компьютер от HP под названием iPAQ. Там было всё необходимое для работы, включая игры и эксель, однако массовыми такого рода приборы не стали. Эпоха смартфонов началась только с появлением первого айфона.

Так и с удалёнкой. Технически работать из дома можно уже лет двадцать пять, примерно с 1996 года, когда в России начал бодро распространяться домашний интернет. Однако в реальности эпоху настоящей удалёнки открыл только коронавирус в 2020 году.

Одним из следствий массового перехода на удалённую работу лично я вижу резкое ослабление пробок. Надеюсь, что в ближайшие пару лет процесс продолжится, и скоро уже наши проспекты будут столь же свободны, как и в памятные многим советские времена.

Источник: Место для дискуссий



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