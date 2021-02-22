Ничего личного, просто политика

22.02.2021, 20:40, Разное

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Как протесты раскололи российский бизнес на «дворцовый» и «либеральный».

Месяц назад, в день возвращения Алексея Навального в Россию, стало ясно, что деление на «свой–чужой», во многом заместив пандемию, может стать одним из главных трендов РФ начала 2021 года.

Последующее наблюдение за активным противостоянием телевизора и интернета, провластных и антивластных апологетов, полиции и протестующих, суда и обвиняемых, манифестов и фонариков, навело на мысли, что здравомыслия, гибкости и желания действительно мирно и конструктивно сосуществовать во многом не хватает ни тем, ни другим.

Вчера стало известно, что полиция начала проверки некоммерческих компаний, чьи руководители были задержаны на акциях протеста. Следующим в очереди, судя по всему, стоит российский бизнес. Ведь с учетом накала эмоций и желания обеих сторон привлечь на свою сторону как можно больше сторонников, совсем недалек час, когда бизнес будет вынужден сделать выбор между той или иной моделью существования в наших противоречивых реалиях. Моделей таких, с учетом российских экономических и политических реалий, не так уж и много. А выход всего один.

Крючок госзаказа

У бизнеса с тем или иным государственным участием, контрактами или субсидиями практически не существует альтернатив в выборе моделей отношения к социальному противостоянию. Мощная финансовая и административная подпитка уже давно и однозначно сделала этот выбор за «дворцовый» бизнес — государственные и окологосударственные компании. Для них восприятие протеста как вредной и опасной бациллы — единственно возможный выход для продолжения успешного и прибыльного существования.

И если раньше для поддержания «дворцовой» подпитки было необходимо просто продолжать делать свое дело и играть по установленным властью правилам, то сейчас вектор может смениться, и этого может быть явно недостаточно. При определенных обстоятельствах нарастающий социальный накал породит для «дворцового» бизнеса настоятельную рекомендацию сверху более четко артикулировать свою позицию.

Например, не просто по разнарядке сгонять на провластные флешмобы сотни работников или не предоставлять концертные площадки «несогласным» артистам, а тем или иным способом ограничивать или вообще отказывать в доступе к товарам и услугам «несогласному» элементу. Для наглядности возьмем ситуацию, когда на следующий день после участия в протестной акции его участнику приходит требование банка о досрочном погашении кредита.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Как ни парадоксально и дискриминационно с юридической точки зрения это бы ни звучало, общее тяготение российской властной элиты к китайскому формату управления (с его уже внедренными баллами и социальными рейтингами) и ее умение стремительно править под свои нужды закон, не делает такую вероятность экономической борьбы с недовольными такой уж фантазийной. А до тех пор, поверьте, у условного банка и сейчас найдется куча «законных» причин на реализацию известного литературного принципа «пиво — только членам профсоюза».

Безусловно, такого рода выражение гражданской позиции принесет «дворцовому» бизнесу убытки. Но на то он и «дворцовый», чтобы с лихвой компенсировать финансовые проседания государственной поддержкой в виде контрактов, субсидий или иных, более закамуфлированных преференций. Примеров с компенсационными пакетами «пострадавшему» от санкций бизнесу уже и сейчас предостаточно.

Очевидно, что бизнес, выбравший «дворцовую» модель отношения к «протестам», какое-то время будет относительно защищен и прибылен.

Но лишь при условии сохранения в долгосрочной перспективе нынешней политической системы координат.

При других вводных такого рода взаимная форма «дворцовой» поддержки чревата серьезнейшими и непоправимыми, «бессмысленными и беспощадными» последствиями для поддерживающих такую модель. Примеры тому в нашей истории есть.

Дивиденды для «либералов»

Казалось бы, бизнес, не связанный с властью, имеет гораздо большую вариативность для выражения своей гражданской позиции. Отсутствие государственной подпитки на первый взгляд дает возможность открыто и честно говорить о своих взглядах. Но это только на первый взгляд. Не секрет, что к любому бизнесу в РФ можно найти множество оснований для государственной претензии, будь то административная, налоговая или уголовная.

При этом даже крайне поверхностный анализ показывает — далеко не всегда такие претензии можно назвать надуманными или исключительно мотивированными. Еще не вполне зрелый отечественный бизнес пока далек от прозрачности и, вне зависимости от политических пристрастий, во многом тяготеет к «серой» зоне ведения дел. Во многом и поэтому «либеральный» бизнес не имеет сейчас безнаказанной возможности выражать свою политическую позицию.

Фото: РИА Новости

Не только потому, что у нас полицейское государство само по себе, а потому, что эту «полицейскость» своим далеко не всегда законопослушным поведением во многом провоцирует и питает сам бизнес. Бывают же случаи, когда «либеральным» флагом и вовсе пытаются прикрыть явные дыры, возникшие вовсе не из-за политических предпочтений. Их реальная причина — отсутствие банальной юридической прозорливости и чистоплотности.

Справедливости ради отметим, что даже безупречность в делах при открытых либеральных взглядах, мягко говоря, вовсе не гарантирует отсутствие проблем со стороны государства. При прочих равных, шанс попасть на правоохранительный или судебный карандаш намного более велик у «либеральных», нежели у «дворцовых». Тем более при потенциальном бизнес-споре, которых в COVID-эпоху становится все больше и больше.

Представим конфликт акционеров, где одна компания-оппонент по случайному совпадению недавно вывела на улицу персонал в поддержку действующей власти, а другая была замечена, например, в абсолютно легальном финансировании лечения внезапно заболевшего оппозиционера. Не стоит прибегать к медиуму, чтобы понять, кому из сторон, «дворцовым» или «либеральным», отдаст предпочтение тот же суд, разбираясь в сугубо корпоративных вопросах.

Казалось бы, «либеральная» модель, со всеми упомянутыми рисками, вовсе не дает ей право на безопасное существование и представляется утопично-опасной. Однако опять же, как и в случае с «дворцовой», вопрос безопасности и жизнеспособности «либеральной» модели напрямую связан со сроками планирования и надеждами на перемены или их отсутствием.

В отличие от первых, которые могут получать дивиденды от выбранной модели отношения к «протестам» уже сейчас, вторые могут рассчитывать на аналогичные дивиденды, но в будущем и при условии смены текущего политического курса. И я лично мало удивлюсь тому, что старые «либералы», при резкой смене векторов, превратятся в новых «дворцовых».

Есть ли выход?

Последователи обеих моделей, даже при текущей выгоде одних и надежде на выгоду в будущем других, как мне представляется, попали в крайне невыгодное положение: и те и другие, каждый по-своему, находятся в полной зависимости от власти. И эта зависимость, создавая иллюзию полного контроля, на самом деле ведет лишь к развращению одних и озлоблению других и, как следствие, к усилению конфронтации.

Но теперь уже и в бизнесе. От чего будет громко, больно и очень неприятно всем.

Как ни странно, снизить накал могло бы как раз само государство. Рецепт не самый сложный и вполне себе, как у нас любят, асимметричный. Не дожидаясь уличного или «дворцового» фанатизма, власть сама должна провести ревизию «дворцовых» отношений, принять, как бы это ни было «страшно», новые правила игры, приоткрывающие рынок не только для своих. И одновременно приблизить «либералов»: перестать их уничтожать бесперебойными проверками, начать взращивать здоровую конкурентную среду, создать (в налогах и регулировании) возможность работать без «серых» схем.

Как ни банально это звучит, речь идет создании действительно независимого суда. Независимого от власти, дворцов и либералов. Суда не революционного или «приказного». Суда, который, невзирая на чины, статусы, членство в кооперативах, НКО и НАТО, будет просто делать свою работу — разрешать конфликты по закону.

В результате со временем сформируется справедливый пул довольных «от бизнеса»: бывшим «дворцовым» будут уже не так уж страшны будущие перемены, бывшим либералам и в текущей системе станет комфортно вести свои дела. И те и другие действительно захотят поддержать государство как гаранта комфортной бизнес-среды. А бизнес-среда, как известно, дает рабочие места миллионам граждан, которым ради нормальной жизни вряд ли будет нужно выходить на улицы.

Просто государству надо научиться договариваться у нормального бизнеса, без «дворцовых» и «либеральных» замашек. Вот и все. Наивно? Нет. Just business.

Валерий Зинченко

старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

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