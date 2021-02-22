В Госдуме оценили влияние новых санкций ЕС на отношения с Россией

22.02.2021, 20:36, Новости дня

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Новые санкции Евросоюза, которые Брюссель намерен ввести в отношении граждан России, которые, по его мнению, причастны к аресту блогера Алексея Навального, станут очередным шагом к деградации отношений с Москвой, сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Санкции ЕС по кейсу Навального станут еще одним шагом к деградации отношений с Россией. Очередной санкционный выпад, уверен, не останется без ответа с российской стороны», – передает слова Слуцкого ТАСС.

Как считает депутат, ЕС «загоняет партнерство с Москвой в тупик, выход из которого можно будет найти только при отказе от политики сдерживания России».

В понедельник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в течение недели Брюссель введет новые санкции против РФ в связи с арестом Навального. Ранее министры иностранных дел ЕС согласовали список руководителей некоторых силовых структур России, против которых будут применены санкции.

Напомним, Мосгорсуд на выездном заседании в Бабушкинском суде отклонил жалобы на замену условного срока Навальному реальным. С учетом отбытого наказания блогеру предстоит провести в колонии около двух с половиной лет. Таким образом, вышестоящая инстанция подтвердила решение московского Симоновского суда, который 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.