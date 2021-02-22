Зеленый чай способен уничтожить раковые клетки

22.02.2021, 20:34, Разное

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Ученые из политехнического института Ренсселера провели новое исследование, чтобы найти альтернативные способы лечения тяжёлых случаев рака. В результате удалось установить, что зеленый чай способен уничтожать определённые раковые клетки.

В ходе исследования исследователи синтезировали из популярного напитка летучие вещества из класса катехинов – EGCG. Данное соединение из зеленого чая способно воздействовать на ген p53, который в свою очередь в определенной ситуации приводит к самоуничтожению клетки и развитию раковой опухоли. Стоит отметить, что этот тип онкологического заболевания очень плохо поддается химиотерапии. Именно поэтому исследователи решили найти альтернативную методику лечения.

Как показали эксперименты, при воздействии на поврежденную клетку летучего вещества EGCG последняя самоуничтожается. Эксперты намерены использовать синтезированную субстанцию для лечения определенных видов рака и для создания более эффективных медицинских препаратов. Однако исследователи пока не дают определенных прогнозов, поскольку исследование только начато и про клинические испытания еще рано говорить.

Источник: monavista.ru