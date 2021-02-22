Ученые нашли в баритовых породах возрастом 3,5 миллиарда лет органические молекулы

22.02.2021, 20:34, Разное

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Во время проведения исследования в Западной Австралии группа ученых обнаружила органические молекулы. Особенность находки в том, что они были выявлены в баристовых породах, примерный возраст которых – 3,5 миллиарда лет.

Геобиологи, которые представляют Кельнский университет, предполагают, что органика представляет собой питательную среду или продукты жизнедеятельности бактерий. Как отметил доктор Хельге Миссбах, в природной среде бариты связаны с микробными окаменелыми матами. Когда происходит механическое повреждение поверхности, то они выделяют запах сероводорода. Ученые думают, что в них содержались органические материалы, которые были питательными элементами для ранней жизни.

При этом, в жидких включениях эксперты нашли такую органику как метантиол и уксусная кислота. Ученые сообщают, что сероводород и CO2 содержались в газообразной фракции. Данные соединения могли представлять собой важные субстраты, используемые для метаболических процессов. Также геобиологи связывают найденные молекулы с ключевыми веществами, участвующими в зарождении жизни на Земле.

Источник: rossaprimavera.ru