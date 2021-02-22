Исследователи изучают носимые устройства для обнаружения COVID-19 при заражении

22.02.2021, 20:34, Разное

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Исследователи из Медицинской школы Миллера Университета Майами изучают носимые устройства для обнаружения COVID-19 при заражении. Главная цель научной работы – предотвращение передачи коронавируса до появления первых клинических признаков заболевания.

Умные часы и другие носимые устройства, измеряющие частоту сердцебиения, температуру, артериальное давление, способны выявлять коронавирус, однако исследователи пытаются добиться того, чтобы аппараты могли собирать данные в реальном времени для предупреждения пользователей о тонких физиологических изменениях, указывающих на то, что они инфицированы. Это должно произойти до появления симптомов коронавируса.

Фрэнк Дж. Пенедо, являющийся доктором философии и заместителем директора, рассказал, что носимые устройства используют алгоритм для обнаружения ранних признаков респираторной инфекции. В рамках исследования Медицинская школа нанимает 70 медицинских работников, не зараженных COVID-19 и отказавшихся от вакцины против вируса. Все они должны носить умный браслет Empatica E4 на протяжении 30 дней. “Участники также будут ежедневно брать мазок из носа, чтобы определить, есть ли у них сероконверсия на COVID-19”, – сказал доктор Пенедо.

Идея эксперимента состоит в том, чтобы иметь возможность объединить биометрические данные, такие как температура и частота сердечных сокращений, чтобы увидеть, есть ли способ точно предсказать сероконверсию COVID-19 до того, как появятся клинические симптомы, которые иначе не могли бы быть обнаружены. Система раннего предупреждения может побудить пользователей пройти тест на COVID-19 для подтверждения результатов с устройства, а затем поместить в карантин с меньшим риском распространения вируса.

Сотрудники школы Миллера были среди “пионеров” в проведении финансируемых Национальными институтами здравоохранения исследований носимых устройств для различных приложений. Многие из этих девайсов собирают биометрические данные, включая частоту сердечных сокращений, проводимость кожи, температуру, вариабельность сердечного ритма, активацию симпатической нервной системы и другие маркеры, которые указывают на стресс, болезнь и многое другое в реальной жизни. В некоторых исследованиях устройства используются для мониторинга качества сна, рабочего стресса или реакции организма на развлекательные мероприятия.

“Когда вы сложите все это вместе, вы получите довольно богатый набор биологических данных, которые могут дать вам представление о том, как человек функционирует до появления очевидных симптомов болезни”, – сказал доктор Пенедо. Это многоцентровое исследование, финансируемое Управлением передовых биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США, направлено на поиск тонких изменений, происходящих в физиологическом функционировании человека, которые могут быть незначительными, но указывать на вирусную инфекцию, включая даже незначительные колебания температуры.

Источник: medicalxpress.com